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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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27.08.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag höher

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bossard. Zuletzt ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 234,00 CHF.

Bossard
231.45 CHF 0.54%
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Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 234,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 234,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 641 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei 241,00 CHF markierte der Titel am 27.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,99 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 42,99 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,62 CHF.

Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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