Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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27.08.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard zieht am Nachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bossard. Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 235,00 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 235,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'208 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 237,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 4'763 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2026 auf bis zu 241,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 2,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,62 CHF je Aktie ausschütten.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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