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27.08.2026 12:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagmittag fester

Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bossard. Das Papier von Bossard legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 235,00 CHF.

Bossard
231.45 CHF 0.54%
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Um 12:28 Uhr wies die Bossard-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 235,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'328 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 235,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 232,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'480 Bossard-Aktien.

Am 27.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 2,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 76,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,62 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,58 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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