Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 167,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'956 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 166,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 1'626 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 240,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 43,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,85 CHF.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Bossard-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 9,73 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

