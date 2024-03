Bossard Aktie News: Bossard verbilligt sich am Vormittag

Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 215,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'381 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 215,00 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 6 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2023 markierte das Papier bei 238,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 9,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 173,00 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 24,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 CHF ausgeschüttet werden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bossard am 21.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 20.08.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 10,44 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch