Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 247,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'341 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 274,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 10,93 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Mit Abgaben von 45,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.

Experten taxieren den Bossard-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,71 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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