Die Bossard-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 246,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 248,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'169 Bossard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 274,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 45,77 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,83 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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