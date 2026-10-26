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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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26.10.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Einbussen

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Einbussen

Die Aktie von Bossard gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 252,00 CHF.

Bossard
251.86 CHF -2.01%
Kaufen Verkaufen

Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 252,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'427 Punkten realisiert. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 248,00 CHF ab. Bei 253,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 478 Bossard-Aktien.

Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 8,73 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,83 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 12,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’507.29 13.72 SNB4VU
Long 12’944.75 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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