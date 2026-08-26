Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Logitech2575132
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Börsen-Historie gibt Hoffnung: Steht den US-Aktien ab Ende Oktober ein Aufschwung bevor?
Anleihen-ETFs oder Geldmarkt-ETFs: In diesen Fällen ist Liquidität Trumpf
Suche...

Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 09:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Verlusten

Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF abwärts.

Bossard
230.20 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen

Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'469 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,00 CHF aus. Mit einem Wert von 234,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 802 Bossard-Aktien.

Bei einem Wert von 241,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2026). Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 3,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 74,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF aus.

Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert

Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bossard AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten