Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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26.08.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF abwärts.
Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'469 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 232,00 CHF aus. Mit einem Wert von 234,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 802 Bossard-Aktien.
Bei einem Wert von 241,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2026). Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 3,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 74,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF aus.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,58 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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