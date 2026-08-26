Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Bossard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 233,00 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'488 Punkten steht. Im Tief verlor die Bossard-Aktie bis auf 231,00 CHF. Bei 234,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'180 Bossard-Aktien.
Bei einem Wert von 241,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,62 CHF ausgeschüttet werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,58 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert
Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
26.08.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Mittag höher (finanzen.ch)
|
25.08.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bossard von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bossard von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bossard von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bossard-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Bossard am 26.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI geht etwas höher in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schliesst in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.