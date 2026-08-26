Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 233,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'488 Punkten steht. Im Tief verlor die Bossard-Aktie bis auf 231,00 CHF. Bei 234,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'180 Bossard-Aktien.

Bei einem Wert von 241,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,62 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 11,58 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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