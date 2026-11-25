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25.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag behauptet
Die Aktie von Bossard zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Bossard-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 247,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 247,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'847 Punkten liegt. Bei 247,00 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 246,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 246,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Bossard-Aktien beläuft sich auf 24 Stück.
Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 9,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 85,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,83 CHF.
In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,71 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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