Die Bossard-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 241,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 240,00 CHF. Bei 246,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'513 Bossard-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (274,00 CHF) erklomm das Papier am 16.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 13,69 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 44,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,83 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,71 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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