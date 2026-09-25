Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag gefragt

Um 09:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 254,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'822 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 254,00 CHF erreichte die Bossard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 254,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 325 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei 256,00 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,69 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.

Redaktion finanzen.ch

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