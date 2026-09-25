Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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25.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bossard-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 248,00 CHF abwärts.
Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 248,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Bossard-Aktie bis auf 248,00 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'614 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 3,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 46,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,69 CHF je Aktie ausschütten.
Redaktion finanzen.ch
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