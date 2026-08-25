Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag mit Kursplus

Das Papier von Bossard konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 228,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'325 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Bossard-Aktie bei 228,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 648 Aktien.

Am 27.07.2026 markierte das Papier bei 241,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,70 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,49 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,62 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 11,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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