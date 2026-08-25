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25.08.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bossard. Das Papier von Bossard konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,5 Prozent auf 234,00 CHF.

Bossard
226.95 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

Die Bossard-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 234,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Der Kurs der Bossard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 236,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 6'437 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2026 auf bis zu 241,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 2,99 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 42,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,62 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Bossard ein EPS in Höhe von 11,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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