Bossard Aktie News: Bossard am Mittag höher

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,0 Prozent auf 235,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Bossard-Aktie sogar auf 235,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'635 Bossard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 241,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Abschläge von 43,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,62 CHF aus.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,58 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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