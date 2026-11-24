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24.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 249,00 CHF.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 249,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'764 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Bossard-Aktie bei 250,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 249,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'132 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 274,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 10,04 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 46,43 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,83 CHF. Im Vorjahr erhielten Bossard-Aktionäre 3,90 CHF je Wertpapier.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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