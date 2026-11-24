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24.11.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verteidigt am Nachmittag Tendenz
Die Aktie von Bossard zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Bossard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 249,00 CHF.
Bei der Bossard-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 249,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'728 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bossard-Aktie bei 251,00 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 246,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'291 Bossard-Aktien.
Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 274,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 9,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 46,43 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,83 CHF belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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