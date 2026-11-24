Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 248,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 248,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'729 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,83 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,71 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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