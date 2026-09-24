Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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24.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bossard. Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 253,00 CHF.
Das Papier von Bossard gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 253,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'731 Punkten realisiert. Die Bossard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,00 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 426 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,00 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 1,19 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 133,40 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 47,27 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,69 CHF, nach 3,90 CHF im Jahr 2025.
Redaktion finanzen.ch
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