Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 252,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Bossard-Aktie bis auf 251,00 CHF. Bei 255,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'913 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei 256,00 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 88,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,69 CHF belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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