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Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

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24.03.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Nachmittag freundlich

Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 142,40 CHF.

Bossard
141.18 CHF 5.33%
Kaufen Verkaufen

Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 142,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 17'435 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 142,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'004 Bossard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2025 bei 204,00 CHF. Gewinne von 43,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 6,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,25 CHF aus.

Bossard wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 21.07.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 22.07.2027 dürfte Bossard die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,34 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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