Bossard Aktie News: Bossard am Mittag fester

Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 200,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 13'839 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 200,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 197,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'622 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Bossard veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Redaktion finanzen.ch