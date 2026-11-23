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23.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bossard. Zuletzt sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 245,00 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 245,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'486 Punkten tendiert. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,00 CHF an. Bei 246,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 897 Bossard-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,84 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 83,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,83 CHF ausgeschüttet werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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