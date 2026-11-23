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23.11.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard macht am Montagmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bossard. Zuletzt ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 246,00 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 246,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 247,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 246,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'293 Bossard-Aktien umgesetzt.
Bei 274,00 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 84,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,83 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,71 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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