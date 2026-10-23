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23.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag stabil
Die Aktie von Bossard zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 258,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Bossard-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 258,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Der Kurs der Bossard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 258,00 CHF zu. Der Kurs der Bossard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 353 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 274,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bossard-Aktie mit einem Kursplus von 6,20 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 93,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,83 CHF.
Den erwarteten Gewinn je Bossard-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,72 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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