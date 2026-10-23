Bossard Aktie News: Bossard am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 16:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 257,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'380 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 256,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 258,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'302 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 274,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 48,09 Prozent Luft nach unten.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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