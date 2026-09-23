Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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23.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard verteuert sich am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 255,00 CHF.
Das Papier von Bossard legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 255,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'860 Punkten liegt. Bei 255,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 255,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 156 Bossard-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (255,00 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bossard-Aktie 47,69 Prozent sinken.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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