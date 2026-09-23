Bossard Aktie News: Bossard fällt am Nachmittag

Der Bossard-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 252,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'804 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Bossard-Aktie ging bis auf 250,00 CHF. Bei 255,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'649 Bossard-Aktien.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 255,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Bossard-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,90 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.

Redaktion finanzen.ch

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