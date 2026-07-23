Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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23.07.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard steigt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bossard. Zuletzt sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 234,00 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,0 Prozent auf 234,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'864 Punkten tendiert. Der Kurs der Bossard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 237,00 CHF zu. Bei 226,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24'544 Bossard-Aktien.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 237,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 42,99 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,52 CHF je Bossard-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,40 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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