Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’183 -0.9%  SPI 19’908 -0.9%  Dow 51’653 -1.1%  DAX 24’831 -1.3%  Euro 0.9285 -0.2%  EStoxx50 6’224 -1.5%  Gold 4’057 -1.8%  Bitcoin 53’144 -1.2%  Dollar 0.8166 0.3%  Öl 100.5 6.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Rheinmetall345850Lonza1384101Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Papier McKesson-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet McKesson Aktionären eine Freude
S&P 500-Papier Constellation Brands A-Aktie: Über diese Dividende können sich Constellation Brands A-Aktionäre freuen
Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
UniCredit-Aktie dennoch in Rot: Noch mehr Gewinn erwartet
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
ETF Sparplan

Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 16:29:00

Bossard Aktie News: Bossard steigt am Nachmittag

Bossard Aktie News: Bossard steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bossard. Zuletzt sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 234,00 CHF zu.

Bossard
233.91 CHF 4.32%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,0 Prozent auf 234,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'864 Punkten tendiert. Der Kurs der Bossard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 237,00 CHF zu. Bei 226,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24'544 Bossard-Aktien.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 237,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 133,40 CHF. Mit einem Kursverlust von 42,99 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,52 CHF je Bossard-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,40 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert

Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!