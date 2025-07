Bossard Aktie News: Bossard am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 174,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'798 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Bossard-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 172,60 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 176,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'630 Bossard-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 240,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 27,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 166,20 CHF ab. Mit Abgaben von 4,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,90 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,15 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Bossard am 04.03.2026 präsentieren. Bossard dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bossard-Aktie in Höhe von 10,13 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.ch

