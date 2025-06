Bossard Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Bossard

Um 16:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 176,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'452 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Bossard-Aktie bis auf 175,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'312 Bossard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 240,50 CHF erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,34 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2025 bei 166,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 5,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,30 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Bossard Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Bossard rechnen Experten am 16.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 10,33 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

