Bossard Aktie News: Bossard verbilligt sich am Vormittag

Die Bossard-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 258,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'465 Punkten notiert. Der Kurs der Bossard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 258,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 259,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 751 Stück gehandelt.

Bei 274,00 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 6,20 Prozent zulegen. Bei 133,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 93,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,83 CHF ausgeschüttet werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 12,50 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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