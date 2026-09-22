Bossard Aktie News: Anleger schicken Bossard am Vormittag ins Minus

Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 248,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 248,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 47 Bossard-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 249,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,40 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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