Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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22.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Anleger schicken Bossard am Vormittag ins Minus
Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 248,00 CHF ab.
Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 248,00 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 248,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 47 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 21.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 249,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 0,40 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 133,40 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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