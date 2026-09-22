Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Bossard legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 250,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 253,00 CHF. Bei 249,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 5'373 Bossard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 253,00 CHF. 1,20 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,69 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert