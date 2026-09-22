Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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22.09.2026 16:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bossard-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 250,00 CHF.
Das Papier von Bossard legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 250,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 253,00 CHF. Bei 249,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 5'373 Bossard-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.09.2026 bei 253,00 CHF. 1,20 Prozent Plus fehlen der Bossard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 133,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,69 CHF je Bossard-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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