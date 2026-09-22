Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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22.09.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bossard. Zuletzt sprang die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 253,00 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die Bossard-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 253,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'850 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bossard-Aktie bei 253,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 249,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 4'590 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 253,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,69 CHF ausgeschüttet werden.
Redaktion finanzen.ch
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