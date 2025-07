Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr rutschte die Bossard-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 178,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 16'607 Punkten notiert. Im Tief verlor die Bossard-Aktie bis auf 169,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 19'683 Bossard-Aktien.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 240,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Bei einem Wert von 166,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 CHF belaufen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Bossard wird am 04.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,98 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

SPI-Wert Bossard-Aktie: Bossard-Dividende niedriger

Bossard-Aktie dreht dennoch ins Minus: Bossard dank Akquisitionen mit Umsatzwachstum

Bossard-Aktie in Rot: Bossard streicht Dividende nach Gewinnrückgang zusammen