Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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21.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Vormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 261,00 CHF ab.
Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 261,00 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'368 Punkten steht. Bei 261,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 263,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 228 Bossard-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 274,00 CHF. Gewinne von 4,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,89 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Bossard-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,90 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,75 CHF belaufen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bossard-Gewinn in Höhe von 12,27 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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