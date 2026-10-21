Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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21.10.2026 12:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von Bossard gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bossard-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 258,00 CHF nach.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 258,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'450 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 258,00 CHF. Mit einem Wert von 263,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'091 Bossard-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 274,00 CHF erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 6,20 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,40 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 48,29 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,75 CHF ausgeschüttet werden.
Experten gehen davon aus, dass Bossard im Jahr 2026 12,27 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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