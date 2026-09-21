Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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21.09.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Bossard gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Bossard zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 244,00 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Bossard-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 244,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'627 Punkten tendiert. Bei 244,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 242,00 CHF. Von der Bossard-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 615 Stück gehandelt.
Bei 244,00 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,69 CHF belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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