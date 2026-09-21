Bossard Aktie News: Bossard zeigt sich am Nachmittag fester

Das Papier von Bossard legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,9 Prozent auf 248,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'763 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Bossard-Aktie bis auf 248,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'371 Bossard-Aktien umgesetzt.

Bei 248,00 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bossard-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 133,40 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Bossard-Aktie ist somit 46,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,69 CHF aus.

Redaktion finanzen.ch

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