Bossard Aktie News: Bossard gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 245,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 246,00 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 242,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'223 Bossard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 246,00 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bossard-Aktie somit 0,41 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 83,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bossard-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,69 CHF aus.

Redaktion finanzen.ch

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