Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag behauptet

Die Bossard-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 225,00 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 225,00 CHF. Bei 224,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 224,00 CHF. Zuletzt wechselten 30 Bossard-Aktien den Besitzer.

Bei 241,00 CHF erreichte der Titel am 27.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,71 Prozent.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,62 CHF ausgeschüttet werden.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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