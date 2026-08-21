Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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21.08.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Freitagvormittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bossard. Die Bossard-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 225,00 CHF an der Tafel.
Die Bossard-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 225,00 CHF an der Tafel. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bossard-Aktie bisher bei 225,00 CHF. Bei 224,00 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 224,00 CHF. Zuletzt wechselten 30 Bossard-Aktien den Besitzer.
Bei 241,00 CHF erreichte der Titel am 27.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bossard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (133,40 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,71 Prozent.
Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,62 CHF ausgeschüttet werden.
In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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