Um 09:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 255,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 254,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 255,00 CHF. Zuletzt wechselten 201 Bossard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 274,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 47,69 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,72 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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