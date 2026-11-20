|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Freitagvormittag schwächer
Die Aktie von Bossard gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 255,00 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 255,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'677 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bossard-Aktie bisher bei 254,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 255,00 CHF. Zuletzt wechselten 201 Bossard-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 274,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bossard-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 47,69 Prozent könnte die Bossard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,83 CHF je Aktie ausschütten.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,72 CHF je Aktie in den Bossard-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie
Bossard-Aktie: Wachstumstempo zieht im dritten Quartal an
Bossard: Andreas Jaeger wird Finanzchef - Aktie tiefer
Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bossard AG
|
09:29
|Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Freitagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Bossard Aktie News: Bossard am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Bossard Aktie News: Bossard macht am Mittwochmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bossard von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Papier Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Wert Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bossard-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Titel Bossard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bossard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Bossard AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Wall Street gespalten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.