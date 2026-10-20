Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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20.10.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Bossard gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bossard-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 261,00 CHF abwärts.
Die Bossard-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 261,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'271 Punkten notiert. Der Kurs der Bossard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 261,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 367 Bossard-Aktien den Besitzer.
Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 274,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,40 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bossard-Aktie 95,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Bossard seine Aktionäre 2025 mit 3,90 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,75 CHF je Aktie ausschütten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bossard einen Gewinn von 12,27 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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