Bossard Aktie 23862714 / CH0238627142
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20.08.2026 09:29:00
Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Vormittag seitwärts
Die Aktie von Bossard zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 226,00 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Bossard-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 226,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,00 CHF an. Die Bossard-Aktie sank bis auf 226,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 226,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230 Bossard-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2026 auf bis zu 241,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,64 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,58 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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