Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Vormittag seitwärts

Die Bossard-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 226,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Die Bossard-Aktie zog in der Spitze bis auf 227,00 CHF an. Die Bossard-Aktie sank bis auf 226,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 226,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 230 Bossard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.07.2026 auf bis zu 241,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,64 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 133,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bossard-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,62 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bossard-Aktie

Bossard-Aktie weit im Plus: Deutliches Wachstum im ersten Semester

Bossard-CFO tritt per Ende März 2027 zurück - Aktie unverändert

Bossard-Aktie legt zu: Zoll-Rückforderungen an USA lohnen sich laut CEO kaum