Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Vormittag schwächer

Um 09:28 Uhr ging es für die Bossard-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 164,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'731 Punkten liegt. Die Bossard-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,50 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 148 Aktien.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bossard-Aktie derzeit noch 21,71 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,40 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,25 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 21.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 22.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Bossard.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,27 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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