Bossard Aktie News: Bossard am Mittag tiefer

Um 12:28 Uhr fiel die Bossard-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 205,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 17'280 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Bossard-Aktie bei 203,00 CHF. Mit einem Wert von 206,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 906 Bossard-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 240,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,32 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 182,00 CHF. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,90 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 CHF je Bossard-Aktie.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bossard wird am 22.07.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2025 10,87 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

