Die Bossard-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 260,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'953 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Bossard-Aktie bei 261,00 CHF. Bei 261,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13 Bossard-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 274,00 CHF. Derzeit notiert die Bossard-Aktie damit 5,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 133,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 48,69 Prozent würde die Bossard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Bossard-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,90 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,83 CHF ausgeschüttet werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,72 CHF je Bossard-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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